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​Тюменцы смогут переключать ТВ-каналы голосом и смотреть передачи «в прошлом»

Более 85 тысяч жителей Тюмени стали пользователями нового телевизионного сервиса

​Тюменцы смогут переключать ТВ-каналы голосом и смотреть передачи «в прошлом»

Тюмень, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в Тюмени цифрового телевидения по современной технологии IPTV (InternetProtocolTelevision). Это позволит абонентам МТС из столицы региона пользоваться всеми возможностями интерактивного ТВ – от голосового поиска каналов до сервисов отложенного просмотра, перемотки и повтора эфира.

Технология IP TV стала доступна для жителей более 85 тысяч тюменских квартир. Запуск стал возможен благодаря масштабной модернизации сетей фиксированной связи в городе. Теперь жителям региона доступен целый спектр интерактивных сервисов. Среди них – более 170 телеканалов с функцией паузы и архивом передач, а также постоянно пополняющийся новинками контент библиотеки МТС ТВ, содержащей десятки тысяч фильмов, сериалов. Кроме того, абоненты получают доступ на большом экране к YouTube, играм и приложениям полной версии Google Play. Еще одна полезная функция – это голосовой поиск нужных каналов и передач.

«Новая технология позволяет, по сути, перенести на большой экран интерактивные функции смартфона. Мы ожидаем, что IPTV особенно оценит семейная аудитория, благодаря наличию множества развлекательных сервисов. Что важно, тарифы на домашнее ТВ с функцией IPTVпо стоимости не отличаются от стандартных тарифов», – комментирует директор МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

Подключение IPTV бесплатно для всех абонентов. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте МТС в Тюменской области. После подключения управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции можно в личном кабинете.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 113, комментариев: 0
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