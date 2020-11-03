Новость, которую ждали многие: стартовали продажи жилого дома «Severin»

«Severin» — это первый дом в Сургуте с любовью к Северу. Проект вдохновлен богатством местной природы, силами стихии и теплом человеческого характера.
Какие решения предусмотрены проектом:
- Закрытая территория двора с видеонаблюдением
- Большой выбор планировок от студии до студии с тремя комнатами
- Площадки для детей разных возрастов
- мягкое резиновое покрытие на площадках
- Мини-парк во дворе
- Дизайнерские подъезды в северном стиле
Более подробную информацию о новом проекте вы можете получить по телефону +7 (3462) 55-03-15, менеджер с удовольствием вам расскажет о новом объекте и поможет подобрать планировку.
Офис продаж: ул. Каролинского, 14/1.