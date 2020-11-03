Два человека погибли под Нижневартовском после столкновения «Шевроле» и грузовика «МАН»

Под Нижневартовском произошло смертельное ДТП: сегодня утром легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Водитель и пассажир «Шевроле» скончались еще до приезда медиков.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом «МАН». В настоящее время на месте аварии работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа», – рассказали в пресс-службе югорской ГИБДД.

Напомним, что подобный случай произошел летом в районе Пыть-Яха: легковушка угодила под бензовоз. Три человека получили травмы, не совместимые с жизнью.