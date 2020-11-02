В Нижневартовске «Фольксваген» на перекрестке въехал в «ВАЗ»

Накануне ночью, 1 ноября, в Нижневартовске произошло ДТП: «Фольксваген» столкнулся с «ВАЗом» на перекрестке. Об этом сообщают представители ГИБДД округа. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

«53-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке при осуществлении маневра «поворот налево» по зеленому сигналу светофора, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя получили травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что в регионе участились случаи ДТП. Так, ранее в Нижневартовске пьяная горожанка врезалась в «Тойоту».