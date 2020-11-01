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В нижневартовскую детскую школу искусств закупят новое оборудование и музыкальные инструменты

В Нижневартовске на ремонт и модернизацию ДШИ потратят более 30 миллионов

В нижневартовскую детскую школу искусств закупят новое оборудование и музыкальные инструменты
фото: pixabay.com

В Нижневартовске Детской школе искусств №2 выдадут более 30 миллионов рублей на закупку новых музыкальных инструментов и мультимедийного оборудования. Эти же средства также позволят сделать капитальный ремонт здания.

«Во-первых, планируется закупка новых музыкальных инструментов и мультимедийного оборудования на сумму более 21 миллиона рублей. Во-вторых, капитальный ремонт учреждения на сумму более 9 миллионов рублей. Это позволит увеличить учебные пространства для реализации предпрофессиональных программ и повысить доступность образовательных услуг для всех групп учеников», – прокомментировала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

Отметим, что в этом учреждении обучается 750 детей, из них 20 детей с ОВЗ.


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01 ноября в 11:47, просмотров: 2386, комментариев: 0
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