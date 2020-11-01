В Нижневартовске осудили женщину, которая напала на полицейского

Жительница Нижневартовска заплатит 25 тысяч штрафа за то, что три раза укусила полицейского за руку. Об этом сообщает пресс-служба СКР Югры.

«Следствием и судом установлено, что 28 мая 2020 года около 22 часов подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у дома 3А по ул. Ленина в городе Нижневартовск, из личной неприязни к сотруднику полиции и мести за его действия, связанные с пресечением ее противоправного поведения в виде нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, три раза укусила представителя власти за правое предплечье, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин», – пишут представители структуры.

Отметим, что ранее в Нижневартовске происходил подобный случай – дебошир подрался с врачами и укусил силовика за ногу. На мужчину завели уголовное дело.