Нижневартовскую колонию закрыли на карантин из-за COVID-19

Исправительную колонию № 15, расположенную в Нижневартовске, закрыли на карантин из-за распространения COVID-19.

«С 28 октября до особого указания в исправительной колонии № 15 длительные и краткосрочные свидания с родственниками, а также прием граждан по личным вопросам запрещены, организована обработка посылок и передач дезинфицирующими средствами. Просим родственников осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мер. Указанные меры продиктованы исключительной необходимостью защиты здоровья ваших близких от заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ведомства», – сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре.

Ранее такие же ограничения введены в исправительной колонии №11, расположенной в Сургуте. Кроме того, приостановлен личный прием граждан в в здании УФСИН России по Югре.