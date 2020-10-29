В Нижневартовске пройдет зимний окружной чемпионат по стрельбе из лука

В Нижневартовске с 30 октября по 2 ноября состоится зимний окружной чемпионат по стрельбе из лука. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

«За победу будут бороться 25 спортсменов возрастной категории 18+ из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Сургутского района и Югорска. Состязания пройдут в стрельбе из классического и блочного лука. По результатам состязаний будет сформирована сборная команда Югры», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что соревнования пройдут при соблюдении санитарных норм.