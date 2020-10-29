В Нижневартовске пьяная девушка въехала в Тойоту: никто не пострадал

В Нижневартовске пьяная девушка без прав «вписалась» в легковушку. Инцидент произошел накануне вечером, 28 октября.

«В 19:25 23-летняя автоледи, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля «ВАЗ 21124», при этом, не имея права на управление транспортным средством, при движении не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Тойота Рав 4» и допустила с ним столкновение», – рассказали в пресс-службе окружного ГИБДД.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. А вот другой югорчанке повезло меньше – из-за пьяной сургутянки, севшей за руль, в аварии пострадал ребенок.