В Нижневартовском районе утонул автомобиль. Водитель не выжил

В озере Нижневартовского района спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины – югорчанин съехал в водоем на автомобиле и, по всей видимости, не смог выбраться. Инцидент произошел накануне, 25 октября.

«Спасатели выезжали на протоку Баграс реки Обь по сообщению: автомобиль съехал в озеро. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили автомобиль, плавающий в воде и тело мужчины 1957 года рождения, лежащее в воде в метре от берега. Спасатели достали тело из воды на берег и передали сотрудникам полиции», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее мы сообщали о подобном инциденте в Сургутском районе: два человека на легковушке вылетели в болото и утонули.