Жители Нижневартовска дали ложные показания в суде, из-за чего сами стали фигурантами уголовного дела

Четыре жителя Нижневартовска соврали в суде, чтобы помочь родственнику и приятелю, которых обвиняли в убийстве. Теперь на югорчан завели уголовное дело.

По версии следствия, в декабре 2019 и в январе 2020 подозреваемые дали ложные показания в суде. Однако их слова противоречили показаниям, которые они дали ранее, не соотносились друг с другом и шли вразрез с другими доказательствами по делу об убийстве.

«По результатам судебного рассмотрения подсудимый признан виновным в совершении убийства и получил заслуженное наказание. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.