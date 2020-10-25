У первой поликлиники Нижневартовска временно отменили парковку

В Нижневартовске временно запретили парковаться у поликлиники, расположенной на улице Нефтяников, 9. Это сделано для того, чтобы машины скорой помощи могли оперативно доставлять горожан на КТ-исследование. Информацию об этом предоставила местная мэрия.

«Водителей просят неукоснительно соблюдать требования, установленных на данной территории временных дорожных знаков, а также не парковать свои автомобили со стороны центрального входа в городскую поликлинику №1, здесь будет работать эвакуатор. Вартовчанам, при необходимости посещения данной медицинской организации, рекомендуется отказаться от использования личного автотранспорта, либо парковать его на автостоянке, расположенной во внутреннем дворе», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Когда вновь появится возможность припарковаться у медицинского учреждения, не сообщается.