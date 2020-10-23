В Нижневартовске от коронавируса скончался Заслуженный энергетик России Алексей Елин

В Нижневартовске на 78 году жизни скончался Заслуженный энергетик России, исполнительный директор ОАО «Горэлектросеть», бывший депутат гордумы Алексей Елин. В последнее время он боролся с коронавирусом.

«В связи с невосполнимой утратой свои соболезнования родным и близким Алексея Михайловича выражают глава города Нижневартовска Василий Тихонов, председатель Думы муниципалитета Максим Клец, администрация и Дума города. Алексей Михайлович внес огромный вклад в развитие сферы электроэнергетики Нижневартовска и Югры. Свой трудовой путь в столице Самотлора он начал инженером Нефтегазодобывающего управления «Мегионнефть» в 1975 году. Через десять лет возглавил городское управление по эксплуатации электрических сетей. С 1995 по 2011 годы Алексей Михайлович занимал пост генерального директора ОАО «Горэлектросеть». Последние годы трудился в качестве исполнительного директора предприятия», - говорится в официальном сообщении на сайте администрации Нижневартовска.

Известно также, что похоронен Алексей Елин будет в Анапе рядом с супругой.