16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0809   EUR  91,3563  

Новости

Больше новостей
Качество асфальтового покрытия улиц и дворов в Сургуте...
Комментировать
0
Должна ли губернатор Югры Наталья Комарова обязывать людей старше 65 лет находиться на постоянной самоизоляции?
Комментировать
0
Вы будете прививаться от Covid-19?
Комментировать
0
Covid-19 вам представляется:
Комментировать
0
Больше опросов

После столкновения легковушки и грузовика погиб вартовчанин

В ДТП погиб водитель из Нижневартовска

После столкновения легковушки и грузовика погиб вартовчанин
фото: ГИБДД Югры

В Нижневартовске произошло смертельное ДТП: после столкновения «Мицубиси» и грузового автомобиля «Татра» погиб водитель. Инцидент случился накануне, 22 октября. Об этом сообщают пресс-служба ГИБДД Югры.

«В 11:10 в городе Нижневартовск при столкновении транспортных средств «Мицубиси» и «Татра» погиб 41-летний водитель «Мицубиси», 34-летний пассажир этого же автомобиля получил травмы», – рассказали представители ведомства.

Напомним, что ранее в этом же городе столкнулись три «Лады»: обошлось без летальных исходов, но трое югорчан получили травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:41, просмотров: 306, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 5395
  2. «Слухи разлетелись моментально: Барсов негодяй!» 3780
  3. ​Борьба за репутацию экс-главы Сургута Дмитрия Попова продолжается 2254
  4. ​Югра теряет бизнес 1911
  5. ​Вартовчанин рискует сесть на пять лет за стрельбу на свадьбе 1428
  6. ​На берегу реки под Ханты-Мансийском нашли тело задушенного мужчины 1356
  7. ​В Сургуте заработают круглосуточные кабинеты неотложки в помощь СОКБ 1351
  8. Житель Югры сменил имя, чтобы не платить алименты 1333
  9. ​Utair в ноябре начнет летать в Занзибар 1092
  10. В Сургуте выгнали трех детей из автобуса, потому что они были без масок 952
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38293
  2. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 18572
  3. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 9625
  4. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим 8658
  5. ​В центре Сургута на пешеходе у «Авроры» снова сбили человека 8403
  6. ​Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили 7423
  7. ​Анна Шерстнева: «Решение о моем увольнении принято несколько месяцев назад» 7120
  8. Жильцы дома на улице Чкалова в Ханты-Мансийске пожаловались на воровство электричества 6866
  9. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 6783
  10. ​Анна Шерстнёва о своём увольнении: «Да, это соответствует действительности» 5853
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68369
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51450
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46869
  4. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38293
  5. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36922
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21216
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20234
  8. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 18572
  9. ​Цирк недели 18497
  10. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 17318

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика