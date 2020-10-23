В ДТП погиб водитель из Нижневартовска

В Нижневартовске произошло смертельное ДТП: после столкновения «Мицубиси» и грузового автомобиля «Татра» погиб водитель. Инцидент случился накануне, 22 октября. Об этом сообщают пресс-служба ГИБДД Югры.

«В 11:10 в городе Нижневартовск при столкновении транспортных средств «Мицубиси» и «Татра» погиб 41-летний водитель «Мицубиси», 34-летний пассажир этого же автомобиля получил травмы», – рассказали представители ведомства.

Напомним, что ранее в этом же городе столкнулись три «Лады»: обошлось без летальных исходов, но трое югорчан получили травмы.