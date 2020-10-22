В Нижневартовске под суд отдали хулигана, устроившего стрельбу на свадьбе

В Нижневартовске под суд пойдет 25-летний местный житель, который напугал горожан стрельбой на свадебном торжестве. Инцидент произошел 15 марта 2020 года во втором подъезде на Мира, 62.

Мужчина дважды выстрелил из гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения во время выкупа невесты, а затем еще пару раз из окна автомобиля. Причем, хулигана не смутило то, что вокруг находились люди, которые не имели никакого отношения к торжеству.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Своими действиями мужчина грубо нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу. Вину в совершенном преступлении хулиган не признал. За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижневартовска.

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