Три человека пострадали после столкновения трех легковушек в Нижневартовске

В Нижневартовске накануне, утром 21 октября, столкнулись сразу три «Лады»: есть пострадавшие. Об этом сообщает ГИБДД Югры.

«По предварительным данным, водитель «Лада-2131» при совершении маневра «поворот налево» допустил столкновение с «Лада Приора», который отбросило на «Лада Гранта». В результате ДТП 44-летний водитель и 42-летний пассажир «Лада-2131», а также водитель «Лада Приора», получили травмы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее мы сообщали о подобном инциденте, но уже в Нижневартовском районе: «Вольво» врезался в «Тойоту», из-за чего второй автомобиль влетел в «Хендэ». Водитель и пассажир «Тойоты» получили травмы, но выжили.