В Нижневартовске развернули новый госпиталь для больных коронавирусом

С 19 октября в Нижневартовске начал работу второй ковидный госпиталь на базе гинекологического отделения местной ОКБ: он сможет вместить в себя 100 инфицированных горожан. Об этом заявил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

«Под медицинским наблюдением в поликлиниках города находятся 1495 человек, в том числе 540 детей. Этот показатель выше на девять процентов, чем на прошлой неделе. Свободно 35 процентов коечного фонда. Всего в городе развернуто 305 мест для больных с диагнозом новая коронавирусная инфекция», – подчеркнул градоначальник.

Отметим, что количество заболевших в округе растет: за минувший день в Югре коронавирусом заразились 193 югорчанина. 217 жителей региона с лабораторно подтвержденным диагнозом умерли. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию во всей Югре – 39,54 процентов.