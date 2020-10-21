Вартовчанин Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции. Символические ключи от МКС ему вручил астронавт Кристофер Кэсcиди, который возглавлял предыдущую экспедицию.

«Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов двумя командирами: астронавт Кристофер Кэсcиди, возглавлявший её с апреля этого года, и космонавт Сергей Рыжиков подписали соответствующий акт передачи полномочий. Одновременно меняется номер экспедиции — в данном случае с 63 на 64. По старой традиции, окончание церемонии сопровождается ударами в корабельный колокол», - рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Ночью 22 октября космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди вернутся на Землю.

Экспедиция Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кейт Рубинс стартовала 14 октября.

Первый югорский космонавт Сергей Рыжиков работает на МКС уже во второй раз. Впервые он летал в космос в 2016-2017 годах.