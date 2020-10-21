Актриса из Нижневартовска и основательница театра «Обыкновенное чудо» умерла из-за коронавируса

Из-за коронавируса умерла актриса из Нижневартовска и основательница самодеятельного театра «Обыкновенное чудо» Галина Чумуркина. Ей было 48 лет. Об этом сообщают ее коллеги.

«Друзья, коллеги, у нас случилось несчастье. Умерла основательница театра «Обыкновенное чудо», ведущая актриса труппы Галина Чумуркина... Потеря для нас невосполнимая... Наши соболезнования родным и близким Галины Анатольевны...» – пишут на странице культурного учреждения во «ВКонтакте».

Отмечается, что с момента создания театра, Галина участвовала практически во всех постановках. Среди них: «Двое в доме напротив», «Блин-2», «Вторая смерть Жанны Дарк», «Я разрешаю вам играть Тартюфа», «Про Федота стрельца», «Не любо, не слушай» и многие другие.