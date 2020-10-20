Дело вартовчанина, который убил пасынка посреди улицы, передано в суд

Следователи Нижневартовска завершили работу над уголовным делом об убийстве, совершенном 26 августа во дворе дома № 9 по улице Мусы Джалиля. Материалы переданы в суд с обвинительным заключением прокуратуры.

Преступление совершил 54-летний местный житель. Мужчина, будучи пьяным, зарезал своего безработного пасынка. «Из личной неприязни к своему 41-летнему пасынку из-за того, что тот регулярно отбирал деньги у своей бывшей сожительницы, а сам не работал, обвиняемый нанес мужчине один удар кухонным ножом в область груди. После получения ножевого ранения потерпевший попытался убежать и через несколько сот метров упал. Злоумышленник, в свою очередь, проследовал за потерпевшим и, убедившись, что тот упал, прекратил преследование, после чего выбросил нож в кусты, а сам направился домой. От полученной травмы потерпевший скончался недалеко от места происшествия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.