В Нижневартовском районе после столкновения двух легковушек погибла пожилая женщина

Под Нижневартовском произошло смертельное ДТП: после столкновения двух «Тойот» скончалась пожилая пассажирка. Инцидент произошел накануне, 19 октября. Об этом сообщают представители ГИБДД Югры.

«ДТП произошло на 73 км автодороги «Нижневартовск – Радужный». 72-летняя женщина-пассажир автомобиля «Тойота Королла» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водители транспортных средств и пассажир «Тойота Хайлендер» получили травмы», – пишет пресс-служба ведомства.

Отметим, что ранее в Нижневартовском районе также произошла авария со смертельным исходом: водитель не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.