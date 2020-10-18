В сентябре врачи из Нижневартовска смогли вылечить трех детей от онкологии

В сентябре три ребенка из Нижневартовска смогли победить рак – их выписали из детского онкоотделения окружной больницы. Информацию об этом опубликовало сообщество «Югра».

Отмечается, что на сегодняшний день еще двое детей уже близки к ремиссии. 33 ребенка продолжают лечение, а семь юных вартовчан ожидают госпитализации.

Напомним, что сургутский благотворительный фонд «Траектория Надежды» запустил акцию «Миллион мелочью» – местными жителям предложили сдать мелочь из копилок. Деньги, которые будут собраны, пойдут на спасение детских жизней.