Каждый 91 житель Нижневартовска является ВИЧ-положительным

Число ВИЧ-положительных жителей Нижневартовска остается высоким: каждый 91 является носителем болезни. Администрация города, ссылаясь на официальные данные, отмечает, что только в этом году зарегистрирован 101 новый случай.

«Сегодня ситуация по ВИЧ-инфекции в городе оценивается как напряженная, уровень пораженности населения остается высоким – 1,1 процент. На данный момент в эпидемический процесс вовлечены все слои населения, в том числе социально благополучные. Еще один нюанс: в Нижневартовске увеличивается число ВИЧ-инфицированных женщин, в основном детородного возраста. В 2020 году женщины составили 36 процентов в структуре заболевших. В 2020 году 85 процентов ВИЧ-инфицированным установлен диагноз в возрасте старше 30 лет», – рассказал депутат Думы Нижневартовска Дмитрий Великий.

Отмечается, что по данным за 1 октября 2020 года всего 4645 жителей города имеют положительный ВИЧ-статус.