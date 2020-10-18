16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9644   EUR  91,3041  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной

Каждый 91 житель Нижневартовска является ВИЧ-положительным

Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной
фото: Центр СПИД

Число ВИЧ-положительных жителей Нижневартовска остается высоким: каждый 91 является носителем болезни. Администрация города, ссылаясь на официальные данные, отмечает, что только в этом году зарегистрирован 101 новый случай.

«Сегодня ситуация по ВИЧ-инфекции в городе оценивается как напряженная, уровень пораженности населения остается высоким – 1,1 процент. На данный момент в эпидемический процесс вовлечены все слои населения, в том числе социально благополучные. Еще один нюанс: в Нижневартовске увеличивается число ВИЧ-инфицированных женщин, в основном детородного возраста. В 2020 году женщины составили 36 процентов в структуре заболевших. В 2020 году 85 процентов ВИЧ-инфицированным установлен диагноз в возрасте старше 30 лет», – рассказал депутат Думы Нижневартовска Дмитрий Великий.

Отмечается, что по данным за 1 октября 2020 года всего 4645 жителей города имеют положительный ВИЧ-статус.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:33, просмотров: 322, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В центре Сургута на пешеходе у «Авроры» снова сбили человека 3229
  2. ​В Сургуте автомобилисты снова клеят на машины стикеры «Какой мэр – такие дороги» 3099
  3. ​Число скончавшихся от COVID-19 в Югре достигло 210 1752
  4. ​Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили 1713
  5. Жителей Сургута приглашают сдать мелочь из копилок на благо детей 1344
  6. ​В Нижневартовске депутат Тюменской областной думы провел пикет у больницы-долгостроя 1272
  7. Сургутянин за полгода написал семь обращений к чиновникам, пытаясь убрать автохлам со двора, но безуспешно 1265
  8. ​32 пенсионера из Нижневартовска по воле ПФР остались без компенсации проезда в отпуск, но вмешалась прокуратура 1138
  9. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 963
  10. ​«Вы – мой кумир» или История одной анонимки 514
  1. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36737
  2. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13165
  3. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10876
  4. В Югре насмерть сбили пешехода 10065
  5. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 8908
  6. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 8298
  7. ​Семейная драма: сургутянина избили жена и дети за то, что он вернулся домой пьяным 5416
  8. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 5213
  9. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим 4661
  10. ​Нам труба 4598
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68100
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51126
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46599
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36737
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23451
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21053
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19915
  8. ​Цирк недели 18171
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16519
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13351

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика