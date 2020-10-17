Возле недостроенной нижневартовской окружной клинической больницы прошел одиночный пикет

В Нижневартовске депутат Тюменской областной думы Александр Лобов провел пикет у больницы-долгостроя.

«Считаю, пора уже правоохранительным органам обратить свое пристальное внимание на десятилетнее строительство окружной клинической больницы в Нижневартовске, в которую вложены и продолжают вкладываться многомиллиардные бюджетные средства, — пишет на своей странице в соцсети народный избранник. — Системно заняться вопросом халатного отношения к деньгам налогоплательщиков должностных лиц Югры и начать уже привлекать их к ответственности, вплоть до уголовной».

Напомним, медучреждение начали строить в 2011 году, а проектировать еще в 2007 году. Стоимость объекта выросла с четырех до 16 млрд рублей. Когда здание будет сдано в эксплуатацию, не известно. По мнению Лобова, это произойдет после 2022 года.