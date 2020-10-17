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Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим. Его ждет суд

​Глава Нижневартовска провел заседание без маски

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим. Его ждет суд
vk.com/dorogaya_aigul

В Нижневартовске на одном из заседаний мэр города Василий Тихонов находился без маски, тем самым нарушив масочный режим. На чиновника подали заявление в полицию, чтобы привлечь его к ответственности.

«Написала заявление в полицию о привлечении главы города В. Тихонова к административной ответственности за нарушение масочного режима в общественном месте, на рабочем заседании в администрации Нижневартовска», — сообщила на своей странице в соцсетях нижневартовская активистка Айгуль Хисматова.

Женщина отметила, что ранее градоначальник укорял одного из депутатов, который также явился на заседание думы без средства индивидуальной защиты. Народный избранник отделался предупреждением. «Теперь мне очень интересно, как далеко работает закон: получит ли аналогичное предупреждение градоначальник, который укорял того самого депутата, но теперь сам проводит заседания без маски. И явится ли в суд на рассмотрение?» — пишет Хисматова.

Напомним, в Югре действует масочный режим. Штраф за отсутствие СИЗ на лице в общественных местах может составить до 30 тысяч рублей. В среднем же размер денежного наказания, которое в итоге получают жители округа, чуть более 1000 рублей.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 202, комментариев: 0
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