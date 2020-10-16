Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с главой Нижневартовска Василием Тихоновым

Серия онлайн-разговоров Натальи Комаровой с главами муниципалитетов Югры постепенно подходит к концу, и на очереди остаются крупнейшие и ключевые города на карте региона. И вот перед губернатором отчитывался ответственный за Нижневартовск мэр – Василий Тихонов. К слову, он выдал, пожалуй, один из самых продолжительных докладов по сравнению с предыдущими ораторами – но и город у него немаленький.

За последние годы город привлек 3 млрд рублей на ремонты дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этой теме Наталья Комарова указала на аспект, касающийся крупных городов, которые получают наибольшие ресурсы для проведения ремонта и строительства инфраструктуры – нужно очень тщательно оценивать и планировать приоритеты и очередность. Конечно, наилучший способ для этого – советоваться с жителями, но к этому мы еще вернемся.

Еще один нюанс, на который обращала внимание губернатор. Жители жаловались на очень некачественную дорогу и тротуары на улице Строителей, по которой взрослые и дети с трудом перемещаются в ближайшую школу (там учится более полутора тысяч юных вартовчан), а в плохую погоду это становится невыносимым испытанием. Глава объяснил, что приведение в порядок дороги входит в комплексную застройку микрорайона, поэтому скоро подрядчик все сделает как надо. «Дорога будет качественной», – заверил Тихонов.

Отдельная и тяжелая для Нижневартовска история – долгострой больницы на 1100 коек, где глава является первым ответственным куратором по запуску этого важнейшего объекта. «Сегодня введены инфекционный корпус и котельная. В ноябре запланирован ввод второй очереди – двух лечебных корпусов. Инфекционный корпус при Вашей поддержке был введен в эксплуатацию во время усиления пандемии коронавируса. Сегодня там находится более 160 пациентов», – рассказал Тихонов.

Неплохо дела продвигаются с расселением аварийных домов и балков (последних осталось всего два). Сейчас Нижневартовск идет на третьем месте в округе по вводу в эксплуатацию новых квартир – его показатель пока составляет 80 тысяч квадратных метров, и только в этом году 256 семей должны переехать в новые дома. На это городская власть получила миллиард рублей, которые запустит в работу до конца года.

Во время текущего «Марафона благоустройства» Нижневартовск отремонтировал 132 двора за четыре года. Также построено восемь общественных пространств, а в 2020 году к ним прибавится еще четыре сквера. Эту концепцию даже отметили на федеральном уровне, в частности, в Агентстве стратегических инициатив.

И, конечно, гордостью Нижневартовска, если все получится хорошо, станет набережная. Правда, в этом вопросе Наталье Комаровой пришлось вмешаться – она отметила, что среди победителей конкурса проектов набережной оказался один незаслуженно забытый. «Верните его на рабочий стол. Такими проектами не стоит пренебрегать», – обозначила свою позицию губернатор. Тихонов заверил, что набережная должна стать лучшим местом для отдыха в городе, и он уверен – все получится сделать хорошо.

Столица Самотлора планирует вырваться вперед и в экологической повестке – там вводится раздельный сбор мусора. В этом губернатор Тихонова поддержала и попросила обозначить, какая помощь потребуется от правительства региона, чтобы все было организовано правильно.

Традиционное завершение беседы от Натальи Комаровой содержало напутствие слушать граждан: «Нужно все решения сверять и проверять на отношение к ним жителей. Для этого приветствуется любая форма для сбора обратной связи, главное – чтобы она была жизнеспособной и эффективной».

Наталья Комарова была переизбрана на третий губернаторский срок в сентябре, и, если бы не пандемия, стопроцентно поехала бы в полноценное турне по всем муниципалитетам, как она делает ежегодно. Но из-за коронавируса, который, в частности, был обнаружен у нее самой, все установочные и отчетные встречи она проводит онлайн. На этой неделе она принимала в своей «цифровой приемной», помимо Нижневартовска, еще Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район.