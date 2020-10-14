Пилотируемый корабль «Союз МС-17» за рекордное время долетел до МКС

В среду, 14 октября, пилотируемый корабль «Союз МС-17» за рекордное время долетел до Международной космической станции и успешно пристыковался к модулю «Рассвет».

«Впервые в мире к МКС пристыковался пилотируемый корабль, совершивший всего два витка вокруг Земли. И также поставлен новый рекорд по полетам к станции — общее время от запуска до стыковки «Союза МС-17» составило 3 часа и 3 минуты», – сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Рекордно короткий полет до МКС совершен экипажем, командиром которого является югорчанин Сергей Рыжиков. Для него это уже вторая космическая экспедиция. Первая продлилась 173 дня и завершилась в апреле 2017 года.

На этот раз полет продлится 177 суток. Российским космонавтам предстоит провести более полусотни биологических, биотехнологических, геофизических и медицинских экспериментов.