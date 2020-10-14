В Нижневартовске построят два новых участка дорог на улицах Северной и Салманова. Это решение поможет разгрузить восточный въезд в город. Работы начнутся в следующем году – об этом заявил градоначальник Василий Тихонов во время рабочей встречи с губернатором округа.

«Строить два участка дорог будут до 2024 года. Нижневартовск единственный муниципалитет в округе, получивший федеральное финансирование на эти цели. Новые дороги, протяженность которых составит около 2.3 километра, позволят разгрузить въезд в город с восточной стороны, а также создать комфортные условия для передвижения гражданам, проживающим в новых микрорайонах города», – сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что на эти цели пойдут средства не только из федерального, но и регионального и городского бюджетов около 800 миллионов рублей.