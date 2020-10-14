В Нижневартовске сгорел магазин «Любимый»

В среду, 14 октября, на улице Ленина в Нижневартовске произошел пожар в двухэтажном торговом центре «Визит+». На месте происшествия работали 12 пожарных расчетов. Пострадавших в результате происшествия нет, потому что утром в здании никого не было.

«Сообщение о возгорании на первом этаже двухэтажного торгового центра «Визит+» поступило в 6.12. Возгорание было локализовано в 6.37, ликвидировано в 06.48. Пострадавших предварительно нет. Для ликвидации пожара от МЧС России было задействовано 45 человек и 12 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным «Сейчас | Нижневартовск», пожар произошел из-за короткого замыкания в сетевом магазине «Любимый». Торговые помещения закопчены по всей площади.