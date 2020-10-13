В Нижневартовске задержали оптового торговца наркотиками

Полиция Нижневартовска задержала 35-летнего жителя Томской области, который приехал в Югру продавать наркотики. У мужчины изъяли два килограмма запрещенных веществ.

Задержать злоумышленника удалось во время оперативно-розыскного мероприятия. Стражи порядка остановили иномарку, в которой обнаружили сверток с неизвестным веществом.

«Согласно справке об исследовании изъятое является гашишем массой более 962 граммов. Позже, при отработке местности, сотрудниками полиции в лесном массиве был обнаружен и изъят полимерный пакет черного цвета, внутри которого находилось прессованное вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта также является наркотическим средством – гашишем общей массой 970 граммов. В общей сложности было изъято порядка 2 кг запрещенных веществ», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Подозреваемый задержан. Ему грозит наказание за подготовку к совершению преступления и за сбыт запрещенных веществ.