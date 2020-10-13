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​Томич привез на продажу в Югру два кило наркотиков, но его задержали

В Нижневартовске задержали оптового торговца наркотиками

​Томич привез на продажу в Югру два кило наркотиков, но его задержали
Фото: 86.мвд.рф

Полиция Нижневартовска задержала 35-летнего жителя Томской области, который приехал в Югру продавать наркотики. У мужчины изъяли два килограмма запрещенных веществ.

Задержать злоумышленника удалось во время оперативно-розыскного мероприятия. Стражи порядка остановили иномарку, в которой обнаружили сверток с неизвестным веществом.

«Согласно справке об исследовании изъятое является гашишем массой более 962 граммов. Позже, при отработке местности, сотрудниками полиции в лесном массиве был обнаружен и изъят полимерный пакет черного цвета, внутри которого находилось прессованное вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта также является наркотическим средством – гашишем общей массой 970 граммов. В общей сложности было изъято порядка 2 кг запрещенных веществ», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Подозреваемый задержан. Ему грозит наказание за подготовку к совершению преступления и за сбыт запрещенных веществ.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 217, комментариев: 0
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