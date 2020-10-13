Житель Нижневартовска пострадал при столкновении легковушек

В Нижневартовске столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил травмы. Об этом сообщают представители ГИБДД Югры.

«В 7 часов 50 минут 36-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Мондео» при повороте налево, на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Тойота Камри», движущемуся во встречном направлении, в результате чего допустил с ним столкновение. В ДТП травмы получил 22-летний водитель Тойоты», – рассказали в пресс-службе окружной ГИБДД.

Отметим, что это не единственный случай в этом городе. Так, ранее в районе Нижневартовска столкнулись три авто: пострадал водитель и пассажир.