Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиковдолетит на МКС за рекордное время

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков долетит до Международной космической станции за рекордно короткое время. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», которому впервые предстоит доставить экипаж на Международную космическую станцию за рекордные 3 часа, вывезена на стартовый комплекс № 31 космодрома Байконур. По плану, 14 октября в 08:45 мск на орбиту отправятся Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс. А уже через 3 часа они прибудут на МКС!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Российским космонавтам предстоит провести более полусотни биологических, биотехнологических, геофизических и медицинских экспериментов.

Для вартовчанина это будет уже второй полет в космос. Первая экспедиция продлилась 173 дня и завершилась в апреле 2017 года. Во время полета он рассказывал о самой удивительной ночи, проведенной на МКС, и показывал фото ночных городов России из космоса. В 2018 году ему присвоили звание Героя России и вручили медаль «Золотая Звезда».