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В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе

Топ-менеджер югорской нефтяной компании незаконно получил больше четырех миллионов рублей

В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе
Видео: 86.мвд.рф

В Нижневартовске задержан один из руководителей нефтяного предприятия, которого подозревают в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. Спецоперацию проводили сотрудники полиции при поддержке росгвардейцев.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, мужчина 1979 года рождения, получил незаконное вознаграждение в размере трех миллионов 121 тысячи рублей и одного миллиона 200 тысяч рублей. Злоумышленник решал вопросы о предоставлении объемов работ и общее покровительство предприятий, участвовавших в тендере по укладке трубопровода», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В пресс-службе СУ СКР по Югре уточнили, что преступления совершены с июня по август 2020 года. Подозреваемый занимал должность заместителя начальника управления добычи нефти и газа одной из нефтедобывающих компаний: «Используя свое должностное положение получил от двух предпринимателей денежное вознаграждение за содействие в заключении контракта на ремонт и техническое обслуживание нефтепроводов и иное покровительство при исполнении контрактов».

Преступления раскрыты при содействии службы собственной безопасности нефтедобывающего предприятия. Во время обыска у подозреваемого, которые проводились и у него дома, изъяли бухгалтерию, тендерную и кадровую документацию, электронные носители, сотовые телефоны и деньги.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 163, комментариев: 0
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