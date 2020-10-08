В ходе аварии под Нижневартовском два человека получили травмы

Накануне, 7 октября, под Нижневартовском произошло тройное ДТП: «Вольво» въехал в «Тойоту». Второй автомобиль из-за толчка отбросила на «Хендэ». Есть пострадавшие.

«Около 07 часов 48 минут на 163 км автодороги «Сургут – Нижневартовск», в Нижневартовском районе, 42-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Тойота». После столкновения, Тойоту отбросило на автомобиль «Хендэ», водитель которого остановился, пропуская встречные транспортные средства в месте производства дорожных работ. В результате происшествия пострадали водитель Тойоты и его 35-летняя пассажирка», – пишет пресс-служба окружного ГИБДД.

Напомним, что это не единственный подобный инцидент в Югре. Так, практически месяц назад в районе Сургута столкнулись три легковушки. Два человека получили травмы.