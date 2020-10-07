Администрацию Мегиона суд обязал выдать квартиры сиротам

Прокуратура Мегиона установила, что местная администрация не предоставила квартиры детям-сиротам. Три человека из этой категории еще в 2018 году попали в список на внеочередное предоставление жилых помещений. Добивались положенного по закону эти граждане через суд. Направленные прокуратурой иски полностью удовлетворены. Администрацию Мегиона обязали обеспечить обделенных сирот жильем.

В Сургуте в начале этого года была подобная ситуация. Тогда прокуратура добилась выделения жилых помещений для почти 30 детей-сирот, достигших совершеннолетия.