Следователи проверяют школу Нижневартовска, где детей кормили кашей с червями

В Нижневартовске началась проверка в школе №3, где школьникам на обед дали кашу с червяком.

«В ходе проверки следователями выясняются обстоятельства поставки и использования некачественного продукта питания, меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами к осуществлению контроля за качеством поставляемых в образовательные организации продуктов, степень влияния беспозвоночного на здоровье человека при употреблении с пищей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Фотография, на которой запечатлена тарелка каши с червяком, опубликована в паблике «Инцидент | Нижневартовск» во «ВКонтакте». Горожан эта ситуация возмутила. В пресс-службе администрации Нижневартовска факт инцидента подтвердили.

«При проверке выяснили, что ученик 3 школы обратился на раздачу с тарелкой каши, в которой обнаружил червяка. Ребёнку заменили порцию и извинились за инцидент. Поставщик крупу в школьную столовую привез 23 сентября. Эту партию круп вернут поставщику. С самим поставщиком расторгнут контракт», – пояснили в мэрии.