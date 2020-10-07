Житель Нижневартовского района погиб, выпав с четвертого этажа

В поселке Излучинск 36-летний мужчина выпал из окна четвертого этажа и погиб, упав на козырек. На месте происшествия работали медики, полиция и спасатели.

«Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудниками полиции, по лестнице поднялись на козырек подъезда, где обнаружили тело погибшего мужчины 1984 года рождения. При помощи носилок и альпинистского снаряжения, спасатели спустили тело погибшего на землю и передали его полиции и медикам», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Трагедия произошла вечером 6 октября в доме на Энергетиков, 15. По сообщениям очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна и скончался до приезда медиков.