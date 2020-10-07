В Нижневартовске 44 педагога были отмечены министерством просвещения РФ

В Нижневартовске 44 педагога получили награды, удостоенные министерства просвещения РФ. Об этом сообщает городская администрация.

«Учителя всегда были особой гордостью Нижневартовска. Только благодаря вашему самоотверженному труду, наши дети добиваются значимых высот. Образование, которое получают нижневартовские школьники, традиционно высоко ценится как на уровне округа, так и на уровне всей страны», – отметили в местном департаменте по социальной политике.

Отметим, что до этого в Нижневартовске преподаватель из музыкальной школы получила премию губернатора Югры.