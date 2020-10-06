Жители Нижневартовска жалуются в соцсетях на гору мусора, которая образовалась во дворе дома

В Нижневартовске жители жалуются на гору мусора во дворе домов. По мнению горожан, всему виной управляющая компания, которая не следит за чистотой своей территории. Свою проблему вартовчане опубликовали в местном сообществе.

«Хочется передать пламенный привет управляющей компании «Квартал», в лице генерального директора Елиной Ольги Сергеевны, и просто поинтересоваться, неужели возле их дома такая же ситуация?» – посетовал местный житель в паблике «Инцидент | Нижневартовск».

Корреспондент siapress.ruпопытался связаться с городским отделением регионального мусорного оператора, однако оперативного комментария получить не удалось. Тем не менее, сообщать о некачественной уборке мусора можно прямо на сайте компании «Югра-Экология».