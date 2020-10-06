Жители Нижневартовска пожаловались на огромную пробку, образовавшуюся после изменения режима работы светофора

Сегодня, 6 октября, жители Нижневартовска пожаловались на огромную пробку на улице Интернациональная. Причиной тому послужил, как выяснилось позже, сбой в настройках светофора.

Жители города отметили, что красный сигнал горел 140 секунд, а зеленый всего 17 из-за чего на светофоре собиралось огромное количество машин.

«На светофоре на перекрестке улиц Интернациональная и Северная из-за погодных условий произошёл сбой настроек режима регулирования», — прокомментировали инцидент представители администрации Нижневартовска.

По словам представителей мэрии, сейчас светофор уже отремонтирован и работает в обычном режиме.