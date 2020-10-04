В Нижневартовске ключи от новых квартир вручили более 30 семьям, проживающим в аварийном жилье

В Нижневартовске 36 семей пересилили из аварийного жилья в новые дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Первоначально снос и расселение этих домов были запланированы на 2021 год, но мы идем с опережением графика. Из плана на 2021 год осталось расселить семь домов. Эти семьи переедут в новое жилье до конца этого года. Всего в 2020 году планируется расселить еще около 250 семей», – прокомментировала начальник управления по жилищной политике в Нижневартовске Татьяна Борисова.

Отметим, что с начала года в городе ключи от новых квартир получили 289 семей.