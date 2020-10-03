В Нижневартовске местный 56-летний житель за несколько дней перевел мошенникам 5,4 млн рублей.

«В конце сентября ему позвонили неизвестные люди со следующих номеров: 8 (499) 929 06 85, 8 (495) 166 30 54; 8 (499) 381 64 10; 8 (495) 015 68 60. Они сообщили, что мошенники могут произвести атаку на счета клиентов банка, поэтому людям предлагают устанавить специальную программу «quicksupport» и оформить защитные счета.

«Вартовчанин согласился на предложения собеседников и под их руководством установил необходимые приложения, открыл доступ в свой личный кабинет. Кроме этого, мужчина собственноручно снимал денежные средства и зачислял их на указанные собеседниками счета», — пишут полицейские.

В результате югорчанин потерял 5 447 000 рублей.