16+
Логотип Сиапресс
USD  78,0915   EUR  91,5779  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей

В Нижневартовске местный 56-летний житель за несколько дней перевел мошенникам 5,4 млн рублей

​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей
forbes.ru

В Нижневартовске местный 56-летний житель за несколько дней перевел мошенникам 5,4 млн рублей.

«В конце сентября ему позвонили неизвестные люди со следующих номеров: 8 (499) 929 06 85, 8 (495) 166 30 54; 8 (499) 381 64 10; 8 (495) 015 68 60. Они сообщили, что мошенники могут произвести атаку на счета клиентов банка, поэтому людям предлагают устанавить специальную программу «quicksupport» и оформить защитные счета.

«Вартовчанин согласился на предложения собеседников и под их руководством установил необходимые приложения, открыл доступ в свой личный кабинет. Кроме этого, мужчина собственноручно снимал денежные средства и зачислял их на указанные собеседниками счета», — пишут полицейские.

В результате югорчанин потерял 5 447 000 рублей.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:04, просмотров: 625, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 22107
  2. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 6153
  3. ​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым 1204
  4. За минувшие сутки у 153 югорчан выявили коронавирус 1078
  5. Житель Нефтеюганска убил своего друга за непристойное поведение 993
  6. ​От коронавируса скончался еще один югорчанин 702
  7. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 625
  8. ​Заранее проигранная война 509
  9. ​В Сургуте на месте, где накануне погиб мотоциклист, поставили новый дорожный знак 491
  10. ​За грибной сезон югорские спасатели вывели из лесов 80 заблудившихся любителей тихой охоты 332
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 22107
  2. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 18105
  3. ​Цирк недели 15332
  4. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 9264
  5. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 8913
  6. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 6313
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 6153
  8. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5590
  9. Вартовчан просят помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками 4786
  10. ​В Югре в рамках нацпроекта спасают жизни пожилым людям и позволяют декретницам найти новую работу 4598
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 646597
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270538
  3. ​Кто такой Зятек? 62274
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54128
  5. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32571
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32440
  7. Слишком много истории?.. 24624
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24549
  9. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 22107
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20743

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика