Московский рейс в Нижневартовск задерживается на несколько часов из-за погоды

Рейс авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Нижневартовск прибудет в пункт назначения с пятичасовой задержкой. Из-за этого жители восточной части Югры не могут вовремя вылететь в столицу России.

«Самолет из московского Домодедово изначально должен был приземлиться в столице Самотлора в 6 часов. Предположительно, его прибытие ожидается в полдень. Как сообщает онлайн табло «Нижневартовскавиа», в Ханты-Мансийске сейчас ведется подготовка самолета к вылету в Нижневартовск. Ориентировочно в 12 часов 45 минут лайнер S7 Airlines должен вылететь обратно в столицу», – сообщает пресс-служба администрации Ниженвартовска.

Также задержано прибытие рейса из Новосибирска.

Коррективы в расписание внес туман, накрывший город утром 2 октября. Напомним, 1 октября из-за метеоусловий самолеты не принимал аэропорт Сургута.