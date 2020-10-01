Под Нижневартовском водитель не справился с управлением и врезался в столб

В районе Нижневартовска произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел в ночь на 1 октября, на 216 километре трассы автодороги «Сургут – Нижневартовск».

«40-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Форестер», по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие», – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Водитель погиб на месте происшествия. Пассажирка автомобиля получила множественные травмы и была госпитализирована.