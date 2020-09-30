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​В Югре в очередной раз срываются сроки сдачи важного медицинского объекта

Строительство Нижневартовской центральной окружной больницы снова не укладывается в сроки

​В Югре в очередной раз срываются сроки сдачи важного медицинского объекта
Фото: vk.com/dumaugra

На строительной площадке Нижневартовской центральной окружной больницы на 1100 коек побывали кураторы и выяснили, что подрядчик не укладывается в сроки сдачи объекта. Проблемы возникли на площадках первой и второй очереди. Финансирование идет по плану, но подрядчику не хватает рабочей силы.

Так, общая готовность первой очереди больницы составляет 50 процентов. Здесь должен быть блоки «А» и «Б», переход, хозяйственный корпус (блок «Е»), гараж, цех утилизации медицинских отходов. Контракт на 7,2 миллиарда рублей заключен 17 июня 2019 года со сроком строительства 24 месяца. В 2020 году финансирование составляет 3,5 миллиарда. К 29 сентября освоено менее двух миллиардов рублей от общей суммы, в том числе в 2020 году – 990,6 миллиона рублей.

«Чтобы освоить финансирование 2020 года, подрядчику ООО «Монолитстрой» за сентябрь-декабрь 2020 года необходимо выполнить работу и смонтировать инженерное оборудование на сумму 2,8миллиарда рублей. На объекте трудятся 370 человек, что явно недостаточно для выполнения государственного контракта в установленные сроки, следует увеличить количество рабочих до 700 человек», – цитирует депутата Наталью Западнову пресс-служба окружной думы.

При этого еще в августе 2020 года заключен государственный контракт на поставку и монтаж аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов ингаляционной анестезии на сумму 3,8 милларда рублей. Монтаж операционных и реанимационных помещений запланирован на октябрь.

Контракт на 2,346 миллиарда рублей на строительство второй очереди заключен в в феврале 2017 года. На данный момент освоено 2,2 миллиарда рублей.

«Ввод в эксплуатацию второй очереди строительства планируется в ноябре 2020 года. Но, к сожалению, работы подрядчик ООО «Версо-Монолит» ведет очень медленно, на площадке второй очереди строительства трудятся не более 20 рабочих», – отметил депутат Владислав Фоменко.

Вторая очередь включает в себя блоки «В» и «Г», инфекционный корпус, защитное здание гражданской обороны. Стоит отметить, что сейчас инфекционный корпус используется как ковидный госпиталь ОКБ Нижневартовска.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 501, комментариев: 0
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