Во время ДТП в Нижневартовске пострадал подросток

В Нижневартовске столкнулись две легковушки: есть один пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД.

«Около 17 часов на улице Нефтяников 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля «Киа», под управлением 40-летней женщины и допустила столкновение. В результате автоаварии 16-летняя пассажирка автомобиля «Киа» получила травмы», – рассказали представители ведомства.

Напомним, что в Югре участились ДТП. Так, совсем недавно произошло два смертельных столкновения автомобилей.