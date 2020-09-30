16+
Логотип Сиапресс
USD  79,6845   EUR  93,0237  

Новости

Больше новостей
Достоин ли Алексей Навальный Нобелевской премии?
Комментировать
0
Достоин ли Владимир Путин Нобелевской премии?
Комментировать
1
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?

Рейсовыми автобусами 42.1%

Спецтранспортом для детей 35.2%

Свой вариант (в комментариях) 20.1%

Не знаю 2.6%

Всего голосов: 349

Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?

Нужны 50.9%

Нужны, но в меньшем количестве 13.2%

Не нужны 32.7%

Не знаю 3.2%

Всего голосов: 342

Комментировать
0
Больше опросов

В Нижневартовске столкнулись две легковушки. Есть пострадавший

Во время ДТП в Нижневартовске пострадал подросток

В Нижневартовске столкнулись две легковушки. Есть пострадавший
ГИБДД Югры

В Нижневартовске столкнулись две легковушки: есть один пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД.

«Около 17 часов на улице Нефтяников 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля «Киа», под управлением 40-летней женщины и допустила столкновение. В результате автоаварии 16-летняя пассажирка автомобиля «Киа» получила травмы», – рассказали представители ведомства.

Напомним, что в Югре участились ДТП. Так, совсем недавно произошло два смертельных столкновения автомобилей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:10, просмотров: 185, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 4590
  2. ​В Югре в рамках нацпроекта спасают жизни пожилым людям и позволяют декретницам найти новую работу 2718
  3. Югорские школьники могут отправиться на каникулы в связи с COVID-19 2605
  4. Вернется ли тотальная самоизоляция в Югру? 2238
  5. В Югре режим самоизоляции для отдельных лиц продлен до 18 октября 1532
  6. ​Нефтеюганскую школу №14 эвакуировали из-за сработавшей сигнализации 1451
  7. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 1396
  8. ​Вчера ушла из жизни удивительная женщина. Журналист и медсестра Виктория Швецова 1286
  9. ​Наталья Комарова посвятит свой очередной прямой эфир вопросам спорта 1171
  10. В Нижневартовске задержали местного жителя, который призывал к терроризму через Телеграм 1058
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15191
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12412
  3. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 9223
  4. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 7157
  5. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 7064
  6. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 5591
  7. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 5306
  8. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5208
  9. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5104
  10. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 5030
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645915
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270324
  3. ​Кто такой Зятек? 61239
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53885
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32226
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32201
  7. Слишком много истории?.. 24335
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24306
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23832
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20397

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика