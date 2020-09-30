В Нижневартовске сгорела квартира, в которой находился ребенок

В среду, 30 сентября, около 8.00 на улице Менделеева, 6 в Нижневартовске произошел пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В помещение находился 13-летний ребенок, который, почувствовав дым, выбежал и позвонил родителям. Взрослые и вызвали пожарных.

«На момент прибытия 2 отделения 90 ПСЧ из окна шёл дым. Проникли в квартиру через входную дверь, которую предварительно вскрыли бензорезом. В квартире люди отсутствовали. В результате пожара огнём уничтожены личные вещи, квартира закопчена по всей площади. Никто не пострадал», – рассказали в пресс-службе ОФПС-5.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель, которому предстоит установить причину пожара.

25 сентября в Лангепасе сгорел балкон в квартире на первом этаже из-за того, что ребенок решил поджарить хвостик кабачка зажигалкой.