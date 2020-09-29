Житель Нижневартовска создал в Телеграме канал, где призывал к терроризму

В Нижневартовске задержан местный житель, который призывал к терроризму и вступлению в запрещенную в России организацию ИГИЛ в Телеграме.

«В сентябре 2020 года РУФСБ России по Тюменской области на территории г. Нижневартовска установлено лицо, причастное к созданию и администрированию «Telegram канала», в котором размещало материалы, призывающие к вступлению в ИГИЛ. Кроме того, в «Telegram канале» содержались сведения, оправдывающие и пропагандирующие терроризм», – сообщила пресс-служба областной ФСБ.

На вартовчанина завели уголовное дело, ему может грозить срок до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.