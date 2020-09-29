В аэропорту Нижневартовска самолет «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москву в Нижневартовск, столкнулся со стаей птиц. Повреждения судна оказались настолько серьезными, что обратный вылет отложили на сутки, чтобы поменять лайнер.

Инцидент произошел 29 сентября. Прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

Рейс «Аэрофлота», назначенный на 05.25 29 сентября перенесен на 05.25 30 сентября.

Сургутским транспортным прокурором проводится проверка Прокуратурой осуществляется мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров. «Авиакомпанией организована замена воздушного судна. На данный рейс зарегистрировано 62 пассажира, из них 43 пассажира вылетели авиакомпанией S7 в Домодедово, остальным пассажирам оказываются услуги по размещению в гостинице и предоставлению питания», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Судя по снимках, опубликованным в телеграм-канале «Aviaincidents», птицы попали в разные места корпуса самолета. В частности, повреждены нос, крыло и шасси.