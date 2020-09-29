В Нижневартовске местный житель убил своего собутыльника, после чего явился в полицию с повинной

Житель Нижневартовска явился в полицию с повинной после того, как убил своего друга. На 40-летнего мужчину завели уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Югры, роковой день для горожанина наступил 25 сентября. Вартовчанин выпивал со своим 47-летним знакомым, а после заподозрил своего гостя в краже денег. Подозреваемый несколько раз ударил мужчину в голову, после чего потерпевший скончался на месте.

«Утром 27 сентября 2020 году мужчина, будучи в трезвом сознании и осмыслив произошедшее, обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому, расследование продолжается», – комментирует представитель пресс-центра окружного СК.